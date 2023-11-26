Понад дві тисячі вантажівок заблоковані біля українського кордону у Польщі.
Про таке повідомили в Міністерстві інфраструктури.
Черги зібралися біля трьох пунктів пропуску, які блокують польські перевізники.
Найбільше вантажівок - на КПП «Ягодин-Дорогуськ». Це найбільший вантажний пункт пропуску України.
«За добу, через з нього на в’їзд та виїзд може проїжджати по 680 вантажівок. Наразі, через блокаду кордону з польського боку, цей пункт пропуску перетинає кілька десятків вантажівок на добу. Окрім цього, з польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок», - повідомили в міністерстві.
Перед пунктами пропуску «Корчова-Краківець» та «Рава-Руська-Гребенне» у черзі з польського боку стоїть 700 та 600 вантажівок відповідно.
Напередодні заблокованим на кордоні далекобійникам доставили необхідні продукти та ліки.
Раніше Латвія заявила, що готова долучитися до переговорів для розблокування кордону України та Польщі.
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