Понад дві тисячі вантажівок заблоковані біля українського кордону у Польщі.

Про таке повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Черги зібралися біля трьох пунктів пропуску, які блокують польські перевізники.

Найбільше вантажівок - на КПП «Ягодин-Дорогуськ». Це найбільший вантажний пункт пропуску України.

«За добу, через з нього на в’їзд та виїзд може проїжджати по 680 вантажівок. Наразі, через блокаду кордону з польського боку, цей пункт пропуску перетинає кілька десятків вантажівок на добу. Окрім цього, з польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок», - повідомили в міністерстві.

Перед пунктами пропуску «Корчова-Краківець» та «Рава-Руська-Гребенне» у черзі з польського боку стоїть 700 та 600 вантажівок відповідно.

Напередодні заблокованим на кордоні далекобійникам доставили необхідні продукти та ліки.