Нічна атака дронів по території Росії є відповіддю на удари по Києву у ніч на суботу. 

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в розвідці. 

Зазначається, що атаку безпілотниками по території Росії підготувала українська військова розвідка. 

«Джерело уточнює, що атака почалася о 3:30 та завершилася о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську», - пише УП. 

Як стверджує співрозмовник, йдеться про військові об'єкти або ті, що стосуються військового виробництва.

«Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді», - цитує видання співрозмовника. 

Цієї ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів. 

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У місті Тула безпілотник врізався в багатоповерхівку. Мер Москви стверджує, що БПЛА летіли на столицю РФ.

У ніч на суботу росіяни запустили по Україні 75 «шахедів». Сили ППО збили 74 з них. Більшість - летіли на Київ. 

Крім того, росіяни застосували чорні дрони. У Повітряних силах не виключають, що це зробили для того, аби БПЛА було важче збивати. Також ці «шахеди» містять матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал.

КиївПост
КиївПост
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