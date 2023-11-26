Через сильний снігопад в Одеській області обмежили рух по ще одній трасі - Одеса-Кучурган, яка веде на Кишинів. Заборона стосується вантажівок. Орієнтовно вона діятиме 12 год. Раніше вантажівкам вже заборонили виїжджати на трасу Київ-Одеса. А дорогу Одеса-Рені повністю перекрили.

На дорогах багато аварій. Водії вилітають з проїжджої частини, застрягають у кюветах, на узбіччях та схилах. В обласній владі повідомили про майже 40 ДТП станом на 15:00.

За даними поліції, найбільше ДТП - у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів. Один із таких автобусів злетів у кювет в Ренійській громаді. Люди їхали з Софії у напрямку Ізмаїла. У салоні було 19 пасажирів і двоє водіїв. Вони не постраждали. Також на узбіччі застряг автобус Бухарест-Одеса з 42 пасажирами. Їх евакуювали до місцевої школи. Більше по темі Росіяни запустили по Одещині «шахеди» Сили ППО збили 10 дронів. Однак є влучання в об'єкт інфраструктури. В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги. Через погіршення погоди одеські школи завтра займатимуться онлайн. Дитсадки працюватимуть, але дітей по можливості закликають залишити вдома. Без електрики майже 200 населених пунктів регіону. Запрацював Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.