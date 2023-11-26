У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що таким чином росіяни намагаються компенсувати свої втрати на фронті.

Про це повідомляє британська розвідка.

Росія ймовірно перемістила свої стратегічні комплекси ППО С-400 «Тріумф» з Калінінграда до зони бойових дій в Україні.

За даними британців, Росія розглядає Калінінград як «один зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів». Адже він з трьох сторін межує з державами-членами НАТО.

«Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», - йдеться у звіті.