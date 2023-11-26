Росія ймовірно перемістила свої стратегічні комплекси ППО С-400 «Тріумф» з Калінінграда до зони бойових дій в Україні. 

Про це повідомляє британська розвідка. 

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що таким чином росіяни намагаються компенсувати свої втрати на фронті. 

За даними британців, Росія розглядає Калінінград як «один зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів». Адже він з трьох сторін межує з державами-членами НАТО.

«Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», - йдеться у звіті. 

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
14 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
15 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Нічна атака дронами по Росії є відповіддю за «шахеди» по Києву, - ЗМІ
Далі » Автомобілі в заметах: на Одещині обмежили рух ще по одній трасі