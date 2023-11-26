Росія ймовірно перемістила свої стратегічні комплекси ППО С-400 «Тріумф» з Калінінграда до зони бойових дій в Україні.
Про це повідомляє британська розвідка.
У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що таким чином росіяни намагаються компенсувати свої втрати на фронті.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 November 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NnriPcPoJ3
За даними британців, Росія розглядає Калінінград як «один зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів». Адже він з трьох сторін межує з державами-членами НАТО.
«Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», - йдеться у звіті.
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