Протягом останніх двох місяців Кремль активував мережу сплячих шпигунів в Україні, оскільки президент РФ Володимир Путін прагне дестабілізувати українське суспільство в умовах глухого кута на полі бою.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв’ю The Times.

За його словами, сплячі російські агенти, впроваджені в державні установи, зокрема в СБУ, отримали накази підірвати єдність України.

"Вони розуміють, що не зможуть перемогти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом... Ми зробили велику помилку в 1991 році, коли не закрили КДБ, а просто змінили його назву на СБУ, тому метастази КДБ залишилися", - повідомив секретар РНБО.

Данілов заявив, що в часи президентства Віктора Януковича Служба безпеки була сильно інфільтрована оперативниками ФСБ, правонаступниці КДБ.

"Ми всі тут дорослі люди. На жаль, ми визнаємо, що не змогли очистити всі системи безпеки. Тому, звичайно, там є зрадники... Той факт, що нині триває судовий процес над Олегом Кулінічем [ексочільником СБУ в Криму] за звинуваченням у державній зраді, є цьому підтвердженням”, - розповів він.

Данілов зазначив, що останнім часом російські агенти намагалися використати так звану "напруженість" між президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, поширюючи "неправдиві наративи", щоби вбити клин між політичними та військовими лідерами. До такої стратегії було вирішено вдатися після статті Залужного для The Economist про те, що війна зайшла у глухий кут, та швидкої реакції на неї з боку Зеленського.

Окрім цього, за даними секретаря РНБО, ворог також намагається розпалювати антидержавні настрої серед населення. Російські агенти переслідували родичок українських військових та військовополонених, а також намагалися організувати антивоєнні мітинги.

"Ці заходи покликані створити критично негативний суспільний фон, посіяти зневіру та депресію, а також збільшити кількість тих, хто готовий іти на компроміс, і зменшити кількість тих, хто впевнений у перемозі, - що зрештою призведе до державного перевороту", - продовжив Данілов.

Активізація російських шпигунів відбулася на тлі мізерних територіальних здобутків Росії на східному фронті під час літніх та осінніх наступальних операцій, пише видання. Данілов підкреслив, що Путін відчайдушно намагається досягти помітних успіхів у війні до президентських виборів в РФ у березні 2024 року.

Разом з тим, на 90-ті роковини Голодомору агресор здійснив наймасштабнішу атаку безпілотників на Київ від початку вторгнення. Напередодні українське керівництво попереджало, що найближчими тижнями Росія намагатиметься уразити енергетичну інфраструктуру, намагаючись деморалізувати українців взимку.