Для атак по Україні у зимовий період Росія використовуватиме здебільшого безпілотники. І хоча агресор також накопичує ракети, проте їх потенційне застосування наразі оцінити важко.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у інтерв'ю виданню "Новинарня".

"[Українцям варто готуватися] до більшої інтенсивності обстрілів дронами. На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про “шахеди”, а також про FPV-дрони та “Ланцети” по лінії фронту", - розповів Юрій Ігнат.

Він вважає, що цієї зими ракетні обстріли по Україні з боку Росії будуть, проте наразі складно спрогнозувати їхню регулярність та інтенсивність.

"Звісно, ракети вони накопичують, про це й ГУР регулярно заявляє...", - наголосив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, на 90-ті роковини Голодомору агресор здійснив наймасштабнішу атаку безпілотників на Київ від початку вторгнення. Напередодні українське керівництво попереджало, що найближчими тижнями Росія намагатиметься уразити енергетичну інфраструктуру України.

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