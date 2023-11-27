Позитивне рішення Європейського союзу щодо надання Україні довгострокової фінансової допомоги стане позитивним сигналом для Вашингтона.

Про це сказала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Берліні.

За її словами, Київ чекає від саміту ЄС "послідовності рішень", які в разі успіху допоможуть Україні мати стратегічну ясність на 2024 рік і надалі з погляду макрофінансової стабільності, планування зростання ВВП, інвестицій у відновлення, у проведення реформ тощо. Йдеться, зокрема, про рішення щодо надання 50 млрд євро впродовж чотирьох років.

"Якщо це буде схвалено, це надасть дуже позитивного духу майбутнім рішенням у Конгресі США щодо фінансової підтримки. Це дуже взаємопов’язані речі - європейська позиція вплине на американську підтримку", - сказала Стефанішина.

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, частина з яких піде на програму фінансової підтримки України у розмірі 50 млрд євро, щоб допомогти покрити витрати блоку на наступні 4 роки.

3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду — нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 рік.

Угорщина запропонувала країнам-членам Європейського союзу розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину від ухваленої суми.

Щоб змусити Угорщину відмовитись від блокування допомоги Україні, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Будапешта. Ці кошти наразі заморожені через проблеми з верховенством права в Угорщині.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше.

2 листопада Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи в Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

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