Керівництво Європейського парламенту публічно виступило за те, щоб Європейська рада на грудневому засіданні ухвалила рішення про старт переговорів з Україною щодо членства в Європейському союзі.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європарламенту.

Відповідне комюніке Конференція президентів Європарламенту (органу, до якого входить керівництво Європарламенту та очільники всіх представлених у ньому політичних груп) прийняла 28 листопада, на засіданні щодо євроінтеграції України, до якого долучився спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Конференція президентів заявляє про свою рішучу підтримку рішення Євроради надати Україні кандидатський статус у 2022 році, а також вітає позитивну рекомендацію Єврокомісії від 8 листопада 2023 року розпочати переговори з Україною про вступ. Ми очікуємо, що рекомендація буде затверджена Європейською радою на засіданні у грудні”, - йдеться у повідомленні.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола окремо відзначила "величезні зусилля" України та, зокрема, Верховної Ради, для вирішення усіх завдань щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС. За її словами, процес євроінтеграції країни - це не лише перенесення європейських законів та правил у національне законодавство, а й відповідні зміни у суспільстві.

Конференція президентів сподівається, що Україна продовжить свій “конструктивний та амбітний підхід” до необхідних реформ. Разом з тим, очільники політичних груп підтвердили свою відданість членству України в ЄС, що "стане геостратегічною інвестицією в єдину і сильну Європу".

“Україна є і залишиться пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля та нашу готовність підтримувати законні прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою у 2024 році, у тому числі шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів", - йдеться у комюніке.

Нагадаємо, Європарламент погодився відкрити офіс у Києві на прохання президента Володимира Зеленського. Наразі лише декілька офісів Європарламенту працює у неєвропейських містах, серед яких - Нью-Йорк, Аддіс-Абеба та Джакарта.