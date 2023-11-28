Президент Росії Владімір Путін підписав законопроєкт про бюджет на 2024-2026 роки, згідно з яким наступного року влада РФ вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Про це пише видання The Moscow Times.

За рік за статтею "національна оборона" передбачені витрати бюджету на рівні 10,775 трлн рублів – на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн) та у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн). До того ж, це втричі вище за показники 2021 року (3,5 трлн).

Загальний розмір російського бюджету складе 36,66 трлн рублів. Частка військових витрат у ньому досягне 29,5%. До бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону, а в перший рік повномасштабної війни – 17%.

The Moscow Times зауважує, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті-1990 на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%.

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Також відомо, що 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею "національна безпека" - бюджет Міністерства внутрішніх справ, Росгвардії, спецслужб та системи Федеральної служби виконання покарань. Сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

Водночас у російському бюджеті урізали витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу. Фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Однак на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

З лютого минулого року Російська Федерація витратила на війну проти України близько 167 мільярдів доларів.