Крім того, вона розкритикувала військове керівництво країни за те, що воно, мовляв, лише пропонує активізувати мобілізацію, не пропонуючи істотних організаційних змін у Збройних Силах України.

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«Який план війни? Навіщо створювати нові бригади, а не посилювати існуючі? Скільки коштуватиме створення нової бригади? А як щодо коштів на ротацію, демобілізацію, навчання?» – написала вона на своїй сторінці у Facebook 26 листопада.

Мар’яна Безугла, народна депутатка від партії Зеленського «Слуга народу» та членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вимагала від військового керівництва країни «усунути» Головнокомандувача ЗСУ, оскільки, на її думку, він не представив жодного комплексного «плану ведення війни» на 2024 рік і залишив бюджетне планування армії у безладному стані.

«Зараз така ситуація, що якщо військове керівництво не може надати жодного плану на 2024 рік, і всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що потрібно більше людей, без будь-яких пропозицій щодо зміни системи ЗСУ, то таке керівництво має піти», – написала нардепка.

Після цієї першої заяви Безугла продовжила свою критику в понеділок, зокрема, критикуючи вже конкретно Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вона звинуватила його в суперечці щодо встановлення мін на прикордонній ділянці з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у 2021 році та в недооцінці необхідності безпілотників для армії під час слухань у комітеті.

Вона націлилася не лише на Залужного, а й розкритикувала колишнього міністра оборони Олексія Резнікова за те, що він начебто сліпо схвалював пропозиції військових, не оцінюючи їхню ефективність.

Після цих заяв «Українська правда» звернулася до речників партії «Слуга народу» за роз’ясненнями щодо того, чи відображають заяви Безуглої офіційну позицію фракції.

Речниця партії Юлія Палійчук відповіла: «Запитайте у Безуглої. Вона сама собі прес-служба і сама відповідає за свої слова».

Після заяв нардепки її колеги по парламенту почали вимагати зняття її з посади голови підкомітету Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народна депутатка з фракції Порошенка Ірина Фріз повідомила у Facebook, що комітет займеться цим питанням у вівторок.

«Ці заяви, які сіють розбрат у суспільстві та підривають довіру до військового керівництва під час воєнного стану, спонукали нашу партію запропонувати усунути її від керівництва підкомітетом», – заявила Фріз.

Вона наголосила на необхідності збереження довіри до військового керівництва країни під час війни, закликавши політиків утримуватися від публічних висловів, які дискредитують Збройні сили.

З початку свого широкомасштабного вторгнення Росія просуває наратив, що начебто між політичним і військовим керівництвом України існує конфлікт. І ця ворожа дезінформація, на жаль, іноді знаходить підкріплення в заявах деяких українських політиків та громадських діячів.

7 листопада нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони зробив подання на звільнення Головнокомандувача Збройних сил України. Однак згодом він видалив це повідомлення і спростував цю інформацію.

Але російські пропагандисти та деякі українські джерела того ж дня розповсюдили повідомлення Ар'єва поряд із діпфейком про Залужного на російському Telegram-каналі «Радіо Труха».

У підробленому відео стверджувалось, що начебто Зеленський усунув помічника Залужного, і згодом уб’є і його самого, перш ніж віддати Україну Путіну. У відео Зеленського також звинувачували у зриві контрнаступу. Українців закликали вийти на Майдан протестувати, а військових – залишити позиції та йти на Київ.