Виступаючи за день до зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО, генсек альянсу привітав міністра закордонних справ України, відзначивши, що вперше представник України присутній на заході НАТО такого високого рівня.

На традиційній міністерській прес-конференції в понеділок, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ, Єнс Столтенберг повідомив журналістам, що в середу відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, на якому український міністр Дмитро Кулеба представлятиме Україну.

Він підкреслив, що НАТО виконує рішення про майбутнє членство України, прийняте на Вільнюському саміті, даючи очевидний сигнал Києву та іншим зацікавленим країнам. «Ми підтвердимо довгострокову підтримку НАТО та погодимо рекомендації щодо пріоритетних для України реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на його шляху до членства в НАТО», – сказав Столтенберг.

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Він також закликав продовжити паузу у бойових діях у Газі, щоб «дозволити надати таку необхідну допомогу жителям Гази та звільнити більше заручників», а також закликав Іран «приборкати своїх ставлеників», відповідальних за напади на американські сили в Іраку та Сирії.

Звертаючись до Росії, Столтенберг зазначив, що Москва все ще намагається дестабілізувати демократії країн Альянсу своїми кібератаками та енергетичним шантажем, а також цинічно використовує мігрантів на своєму кордоні з Фінляндією як «інструмент для тиску на сусіда, нашого союзника по НАТО».

Стосовно прогресу в наступі України на фронті Столтенберг сказав, що Україна «завдає великих втрат Росії», звільнивши вже 50% території, яку росіяни захопили в лютому 2022 року, і продовжує переважати «як суверенна незалежна держава». Він додав, що Росія зараз «слабша політично, економічно та військово», ніж до війни.

Столтенберг заявив, що НАТО розглядає варіант збільшення чисельності миротворчих сил на Західних Балканах. «Стабільність залежить від того, чи всі сторони оберуть діалог і дипломатію, а не конфлікт і хаос», – наголосив він.

Інші питання, які були розглянути на заході – заклик до Туреччини та Угорщини погодити ратифікацію членства Швеції в НАТО та виклики, які створює для альянсу Китай. Столтенберг сказав: «Китай не є нашим противником, але дії Пекіна кидають виклик нашій безпеці, і ми повинні працювати разом, щоб відповісти на цей виклик».