Російська Федерація завдала артилерійського обстрілу по населених пунктах Сумської області вдень у вівторок, 28 листопада, у результаті чого є загиблі та поранені.
Про це інформує прокуратура Сумської області.
Попередньо відомо, що Росія почала обстріли близько 12:30. РФ застосовувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни. Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Сумської області з РСЗВ.
У результаті обстрілу зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. Рятівники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків.
У власному автомобілі поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, нещодавно російські війська з 23 по 24 листопада здійснили 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 638 снарядів з різного озброєння та авіації.
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