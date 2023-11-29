Депутат Верховної Ради від групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО, за нього внесли понад 40 млн гривень застави.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.
Вказано, що нардепа звільнили з-під арешту вчора, а розмір застави склав 40 млн 260 тисяч гривень.
Після виходу з СІЗО Лабазюк зобов'язаний прибувати за першим викликом правоохоронців, не їхати з Києва, здати закордонні паспорти, не спілкуватися зі свідками у справі тощо.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що НАБУ і САП викрили на хабарі ще одного парламентаря, який є власником великого будівельного та аграрного бізнесів. Нардеп Олексій Гончаренко також писав, що йдеться про Сергія Лабазюка від фракції "За майбутнє".
За даними Нацбюро, ще у серпні Лабазюк звернувся до топпосадовця Держагенції відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на один мільярд гривень. За це нардеп пообіцяв "винагороду" в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.
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