Держсекретар США Ентоні Блінкен доєднається до 30-го засідання ОБСЄ за участі міністрів закордонних справ усіх країн-членів, включаючи Росію. Втім, двостороння зустріч з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим не планується.

Підтвердження щодо візиту Блінкена до Північної Македонії цього тижня оприлюднили на сайті Держдепу США.

Разом з тим, на питання про будь-які двосторонні перемовини Блінкена та Лаврова на полях міністерського засідання ОБСЄ, яке пройде 30 листопада - 1 грудня у Скоп'є, представник Держдепартаменту відповів: “Ми цього не очікуємо”.

При цьому рішення щодо участі очільника Держдепу у майбутній зустрічі з європейськими колегами пояснили тим, що це корисний майданчик для взаємодії з членами ОБСЄ.

“Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їй брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його”, - заявив представник американського відомства.

А щодо цілей участі Ентоні Блінкена у засіданні ОБСЄ представник Держдепу повідомив: “Я вважаю, що ОБСЄ є справді важливою інституцією для розв'язання політичних питань та питань щодо прав людини в Європі. І тому держсекретар США збирається бути там на знак солідарності з північномакедонцями, які мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ”.

Нагадаємо, 28 листопада міністерсво закордонних справ України виступило з офіційною заявою, що наша держава бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь у ньому Сергєя Лаврова. Бойкот України підтримали очільники МЗС Латвії, Литви та Естонії.