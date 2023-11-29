Україна заявила, що саме Росія стоїть за спробою отруєння дружини керівника її військової розвідки – очевидною спробою вбивства, націленою проти однієї з ключових фігур військового керівництва України.

У вівторок з’явились повідомлення, що Маріанна Буданова потрапила до лікарні з симптомами отруєння, і джерела Kyiv Post вважають, що вона стала мішенню вірогідного замаху на вбивство саме як близька Кирилу Буданову людина.

Ось усе, що нам відомо на цей момент…

Хто така Маріанна Буданова?

Тридцятирічна Буданова є радницею мера Києва Віталія Кличка та дружиною начальника Головного управління розвідки України (ГУР) Кирила Буданова.

Проедставник ГУР Андрій Юсов сказав, що українські слідчі наразі працюють над перевіркою «основної гіпотези» - що до отруєння причетна Росія, а Буданова була обрана ціллю, оскільки «просто неможливо дістатися командувача розвідки напряму».

Більше по темі В Росії Буданова оголосили в розшук Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

У серпні Буданов розповів, що його дружина живе «в його офісі», не залишаючи його з початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.

Як її отруїли?

У вівторок увечері в ефірі Українського радіо генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, керівник ГУР у 2015−2016 роках, повідомив: «Це отруєння важкими металами. Під час досліджень були виявлені такі метали, як миш'як і ртуть».

Впродовж певного часу стан Буданової погіршувався, тому наразі вважається, що до її їжі хтось регулярно додавав несмертельну кількість отрути, яка поступово накопичувалася в її організмі.

В якому вона зараз стані?

Буданова перебуває в лікарні, але її життю нічого не загрожує.

Джерело в ГУР розповіло Kyiv Post: «Вона звернулася до лікаря вчасно. Якби тижнем пізніше, наслідки були б серйознішими».

Чи постраждали інші люди?

За словами Кондратюка, постраждали також «кілька» співробітників ГУР, зокрема «керівники окремих напрямків, які відповідають за операції проти Росії в Головному управлінні розвідки».

Юсов підтвердив AFP, що сліди важких металів були виявлені також в організмі інших співробітників, але відмовився сказати, скільки всього людей було отруєно.

Їхні імена та стан їхнього здоров'я також поки невідомі.

Хто буде розслідувати цю справу?

Як зазначив Андрій Юсов, представник української розвідки, в коментарі Kyiv Post, розслідуванням займеться спеціальний підрозділ ГУР МО України.

"Згідно Закону про Розвідку, розслідування здійснює підрозділ власної безпеки ГУР МО України", - сказав Юсов.

Що з цього приводу говорить Росія?

Офіційних повідомлень із Кремля поки не було, але російські державні ЗМІ з неприхованим задоволенням повідомили про ці отруєння.

На одне ток-шоу навіть запросили для обговорення події Андрія Лугового - людину, яку звинувачують в отруєнні Олександра Литвиненка у Великій Британії в 2006 році.

Хоча і Луговий, і ведучі ток-шоу стверджували, що Росія не причетна до отруєння Буданової, ведуча Ольга Скабєєва, посміхаючись, попросила Лугового описати, як це могло статися «суто теоретично».

Вона запитала: «Їй щось додали до чаю і вона його випила?»

Як відомо, Литвиненко помер після того, як йому підсипали в чай радіоактивну речовину.