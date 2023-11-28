Польща не буде представлена на рівні міністра закордонних справ на 30-му засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке пройде 30 листопада - 1 грудня у Скоп'є. Окрім цього, на зустрічі не має бути очільника МЗС Румунії.

Про це повідомив керівник української делегації в ПА ОБСЄ Микита Потураєв в ексклюзивному коментарі Kyiv Post.

"Так, на 100% це Литва, Латвія та Естонія. Польща також не буде представлена на рівні міністра. І також, за наявною інформацію, не має бути румунського міністра закордонних справ", - заявив народний депутат від президентської фракції.

Таким чином Польща та Румунія доєдналися до України, Латвії, Литви та Естонії у бойкоті засідання ОБСЄ за участі очільника МЗС Росії Сергєя Лаврова.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримав підтвердження від декількох колег про те, що вони також не братимуть участі у міністерській зустрічі ОБСЄ.

"Країн, які не згодні з участю Лаврова - більше, ніж чотири", сказав головний український дипломат на пресконференції у Брюсселі, де перебуває для участі у першому засіданні Ради НАТО-Україна.

Нагадаємо, 28 листопада слідом за офіційною відмовою очільника українського МЗС брати участь у міністерському засіданні ОБСЄ його колеги від країн Балтії оприлюднили спільну заяву про підтримку протесту через присутність Лаврова.

Вікторія Степаненко
Вікторія Степаненко
Політична журналістка та редакторка з Києва. Репортерка новин в Kyiv Post. Працюю з політичними, дипломатичними та соціальними темами.
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