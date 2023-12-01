В Україні спростили проходження військово-лікарських комісій для військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Вказано, що відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватись низкою документів з військовими частинами, а також ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

До системи електронного документообігу потрапили:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

У МОУ зазначають, що систему розгорнули у більшості військових частин, ТЦК та СП, зокрема у військових госпіталях й цивільних закладах охорони, де поранені воїни проходять ВЛК.

У міністерстві кажуть, що заклад охорони здоров'я направить в електронному вигляді документи про рішення ВЛК щодо відпустки або ж непридатність за станом здоровʼя до військової частини. Військовий після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або ж відпустки.

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Військова частина, після опрацювання рішення ВЛК, надішле відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП. Заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини, наприклад, про довідку про обставини травми. Для цього необхідно лише відправити електронний запит.

Замміністра оборони Катерина Черногоренко запевняє, що цифровізація процесу дозволить заощадити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри.

"Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи", - сказано у повідомленні МОУ.

Якщо установа не має системи електронного документообігу, у Міноборони рекомендують звертатися на гарячу лінію за номером 0 800 500 442.

"За надходженням такої інформації команда фахівців забезпечить вказаний заклад доступом до електронного документообігу і налагодить його роботу", - запевняють у відомстві.

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