В Україні спростили проходження військово-лікарських комісій для військових.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Вказано, що відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватись низкою документів з військовими частинами, а також ТЦК та СП через систему електронного документообігу.
До системи електронного документообігу потрапили:
- довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
- постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;
- постанова ВЛК про непридатність до військової служби;
- інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.
У МОУ зазначають, що систему розгорнули у більшості військових частин, ТЦК та СП, зокрема у військових госпіталях й цивільних закладах охорони, де поранені воїни проходять ВЛК.
У міністерстві кажуть, що заклад охорони здоров'я направить в електронному вигляді документи про рішення ВЛК щодо відпустки або ж непридатність за станом здоровʼя до військової частини. Військовий після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або ж відпустки.
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Військова частина, після опрацювання рішення ВЛК, надішле відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП. Заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини, наприклад, про довідку про обставини травми. Для цього необхідно лише відправити електронний запит.
Замміністра оборони Катерина Черногоренко запевняє, що цифровізація процесу дозволить заощадити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри.
"Для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи", - сказано у повідомленні МОУ.
Якщо установа не має системи електронного документообігу, у Міноборони рекомендують звертатися на гарячу лінію за номером 0 800 500 442.
"За надходженням такої інформації команда фахівців забезпечить вказаний заклад доступом до електронного документообігу і налагодить його роботу", - запевняють у відомстві.
Нагадаємо, український уряд готується впровадити нові практики призову. Запропоновані зміни, про які планується оголосити цього тижня, передбачають запровадження більш цілеспрямованого підходу до призову через співпрацю з комерційними рекрутинговими компаніями.
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