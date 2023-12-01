У Кремлі заявили, що нібито “не бачать причин” для перегляду цілей війни проти України. 

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції 1 грудня під час зустрічі ОБСЄ, як повідомляє ТАСС.

"РФ досі не бачить сигналів Києва чи його господарів про готовність до політичного врегулювання", - зазначив Лавров.

Він також додав, що у Росії не бачать жодних причин, з яких цілі так званої "спецоперації" буде переглянуто. 

“"Я виходжу з того, що керівництво нашої спеціальної військової операції знає, яких цілей домагається. Контроль за цією операцією на постійній основі здійснює верховний головнокомандувач”, - сказав він.

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