Російська влада заявляє про «активну оборону» Авдіївки, аби приховати відсутність прогресу своїх військ на цій ділянці фронту.

Так вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики переконані, що Міністр оборони РФ Сергій Шойгу намагається зменшити очікування від російських військ.

«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує хибно характеризувати російські наступальні зусилля в Україні як частину «активної оборони», намагаючись пом’якшити очікування щодо здатності російських військових досягати оперативних цілей», - йдеться у звіті ISW.

Напередодні під час селекторної наради Шойгу стверджував начебто російські війська ведуть «активну оборону» та захоплюють більш вигідні позиції на кожному оперативному напрямку.

При цьому він відзначив бригади, які, як припускають аналітики ISW, проводять наступальні операції на сході України, а не обороняються на Запоріжжі.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу та президент РФ Володимир Путін називали російські наступальні операції із захоплення Авдіївки «активною обороною» після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 року.

Два місяці тому росіяни розпочали два наступних наступи на Авдіївку і продовжують атакувати місто.

Натомість українські військові ніколи не проводили тут масштабних наступальних операцій від початку повномасштабного вторгнення. Експерти зазначають, що Авдіївка була відомою статичною українською оборонною позицією з 2014 року.

Попри це військове керівництво РФ продовжує обманювати про «активну оборону».

На думку аналітиків, такі заяви свідчать, що російське командування не впевнене у здатності російських військових трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи.