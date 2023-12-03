У Польщі посилять перевірку українських вантажівок на кордоні. 

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури країни.

Там зазначили, що посилення контролю фур є однією з вимог транспортної галузі Польщі.

«Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі», - сказав польський міністр інфраструктури Алвін Гаджадхур.

Він додав, що уряд також планує вживати заходів в європейських інституціях для усунення «недобросовісної конкуренції на транспортному ринку». 

Польща планує обговорити питання скасування дозволів для українських водіїв на саміті Транспортної ради ЄС, який пройде у понеділок 4 грудня. 

Днями Україна та Польща домовилися про часткове розблокування кордону. Зокрема, Київ та Варшава погодилися прискорити проїзд порожніх вантажівок у трьох пунктах пропуску. 

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