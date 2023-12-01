Україна та Польща погодили заходи для часткового розблокування кордону, однак про скасування чи зміни до "транспортного безвізу" не йдеться.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У Варшаві відбулась зустріч замміністра інфраструктури України Сергія Деркача й держсекретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера. Під час неї сторони погодили низку заходів, зокрема:

відкриття пункту пропуску "Угринів - Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Краківець - Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" терміном в один місяць.

Водночас на порядку денному не було питання щодо скасування чи змін до "транспортного безвізу".

Своєю чергою польські протестувальники наполягають на функціонуванні "Угринів - Долгобичув" та "Нижанковичі - Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС. Однак позиція є неприйнятною для України та Євросоюзу, оскільки це є дискримінацією щодо інших країн.

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"Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Міністерство відновлення спільно з DG MOVE працюють над рішеннями, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

"Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску", - сказано у повідомленні.

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких "Ягодин - Дорогуськ"; "Краківець - Корчова"; "Рава-Руська - Гребене"; "Шегині - Медика".

Перевізники вимагають відновлення дозвільних відносин з Україною; посилення транспортних правил; заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС. Також вони наполягають на отриманні доступу до української системи "Шлях"; поділі окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга" та виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

Читайте детальніше у матеріалі Kyiv Post "Блокування кордону на заході України – чиста економіка чи транспортний "зашморг" для воюючої країни?" про те, як можна боротися з транспортною блокадою України, яка стала наслідком агресії РФ.