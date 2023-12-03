Росіяни зменшили інтенсивність атак у районі Авдіївки через погодні умови та втрати у своєму війську.

Про це сказав керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільш напружена ситуація - у напрямку Степового, коксохіму та Авдіївської промзони. Тут ворог намагається штурмувати цілодобово.

«На коксохімі вони не лишають спроб штурмувати ні вдень, ні вночі… Іноді вони доходять майже до паркану заводу, але далі їм не дають заходити. Дуже гаряче на тому напрямку, лізуть майже постійно», - сказав Барабаш.

Зараз йде вже третя хвиля штурмів Авдіївки.

«Перша хвиля - вони їхали на техніці, як на параді. Друга хвиля - вони зрозуміли, що так не можна... Вони розділили ці колони на менші колони і пішли з декількох напрямків», - розповів Барабаш.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Він додав, що під час третьої хвилі росіяни здебільшого використовують піхоту й чекають на покращення погоди, щоб застосовувати більше техніки.

«Я так розумію, що здебільшого намагаються тримати зараз до певних сприятливих погодних умов, які вони чекають і все-таки будуть намагатися штурмувати з більшим застосуванням техніки», - додав керівник МВА.

Крім того, росіяни відкрили ще два додаткові напрямки для атак - Авдіївська промзона та з боку окупованого Донецька через Спартак. Барабаш каже, що так армія РФ хоче відтягнути увагу українських бійців.

За даними Генштабу, росіяни й надалі намагаються оточити Авдіївку. Проте українські військові тримають оборону.

«Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак», - йдеться у зведенні.

Напередодні речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські війська зменшили кількість атак на Таврійському напрямку, у тому числі й біля Авдіївки.

Аналітики ISW писали, що Міноборони РФ заявляє про нібито «активну оборону» своїх військ в районі Авдіївки, щоб приховати відсутність прогресу у наступі.