Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Китай. Поїздка запланована на 3 та 4 грудня.
Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
У Пекіні він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
За даними інформагентства, сторони мають обговорити торговельно-економічне, інвестиційне та міжнародне співробітництво.
Також у програмі візиту - низка соціально-гуманітарних заходів.
Це вже друга поїздка Олександра Лукашенка до Китаю цього року. Він був у Пекіні з 28 лютого по 2 березня.
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