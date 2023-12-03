Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Китай. Поїздка запланована на 3 та 4 грудня. 

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА. 

У Пекіні він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. 

За даними інформагентства, сторони мають обговорити торговельно-економічне, інвестиційне та міжнародне співробітництво. 

Також у програмі візиту - низка соціально-гуманітарних заходів. 

Це вже друга поїздка Олександра Лукашенка до Китаю цього року. Він був у Пекіні з 28 лютого по 2 березня.

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