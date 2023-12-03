Для проїзду порожніх вантажівок з України до Польщі відкриють пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».
Перші фури зможуть перетнути кордон вже після опівночі 4 грудня.
До Польщі почнуть пропускати порожні вантажівки загальною масою понад 7,5 тонн.
«З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)», - йдеться у повідомленні ДПСУ.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, цей пункт працюватиме в тестовому режимі.
Очікується, що за добу тут проїжджатиме понад 100 вантажівок.
Реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно.
«Відкриття «Угриніва» є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону», - зазначив Кубраков.
Раніше Київ та Варшава домовилися прискорити проїзд порожніх вантажівок.
Водночас напередодні Польща заявила, що посилить перевірку українських вантажівок на кордоні.
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