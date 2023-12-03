«З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)», - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Перші фури зможуть перетнути кордон вже після опівночі 4 грудня.

Для проїзду порожніх вантажівок з України до Польщі відкриють пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, цей пункт працюватиме в тестовому режимі.

Очікується, що за добу тут проїжджатиме понад 100 вантажівок.

Реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно.

«Відкриття «Угриніва» є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону», - зазначив Кубраков.