Мер Києва Віталій Кличко погодився з оцінкою головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного ситуації, яка наразі склалась в російсько-українській війни.

В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, що війна певним чином «зайшла у глухий кут», і є ризик переходу до тривалої позиційної війни.

«Він сказав правду», – заявив Кличко в інтерв'ю швейцарському виданню 20 Minuten.

«Дехто може не хотіти чути правду, [але] ми не можемо нескінченно брехати нашим людям і партнерам», – додав він.

Кличко визнав, що деякі українські політики «несправедливо критикували» Залужного, і заявив, що підтримує головкома ЗСУ.

Він також висловився щодо спекуляцій навколо своїх «президентських амбіцій», наголосивши, що вважає «недоречним» обговорювати такі питання в умовах триваючої боротьби України за виживання.

Відповідаючи на запитання про зниження популярності президента Володимира Зеленського, Кличко зауважив: «Люди самі бачать, хто ефективний, а хто ні».

«Люди дивуються, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни, чому Зеленський до останнього заперечував, що вона розпочнеться… або [як] росіяни змогли так швидко дістатися до Києва», – сказав Кличко.

«Президент виконує важливу функцію, і ми повинні підтримувати його до кінця війни. Але після закінчення війни кожен політик відповість за свої успіхи й невдачі», – наголосив він.

Непорозуміння між Залужним і Зеленським стало очевидним на початку листопада, коли The Economist опублікував інтерв'ю, в якому головком заявив, що війна зайшла у глухий кут, а Зеленський у відповідь спростував його твердження про наявність на фронті «патової ситуації».

The Economist також вказував на напружені стосунки між Залужним і Зеленським в іншій своїй статті, в якій взагалі назвав ці стосунки «жахливими».

Однак представники Офісу президента назвали ці повідомлення The Economist безглуздими, наголосивши на єдності президента та головкома перед лицем зовнішніх загроз.

Kyiv Post провела власне розслідування з цього приводу, а міністр оборони Рустем Умеров нещодавно заявив: «Ніякого конфлікту немає. Це вигадана конструкція».