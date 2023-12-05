У Білому домі заявили, що президент Путін може виграти війну в Україні, якщо допомога з боку США припиниться. Ця заява прозвучала як суворе попередження в час, коли Конгрес намагається домовитися про нове фінансування.

«Конгрес має вирішити, чи продовжувати підтримувати боротьбу за свободу в Україні... чи Конгрес проігнорує уроки, які ми винесли з історії, і дозволить Путіну взяти гору», — заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван журналістам у понеділок.

«Це так просто. Це такий серйозний вибір».

Директорка з питань бюджету президента Джо Байдена Шаланда Янг у відкритому листі до спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона заявила, що якщо військова допомога Києву з боку Америки вичерпається, це «сильно вдарить» по боротьбі України проти російського вторгнення, повідомляє AFP.

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У жовтні демократ Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити великий пакет фінансування національної безпеки в розмірі 106 мільярдів доларів, який включає військову допомогу для України та для Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу, але це фінансування досі не затверджене через розбіжності на Капітолійському пагорбі.

"Немає чарівного джерела фінансування, щоб пережити цей момент. У нас закінчилися гроші – і вже майже немає час", – написала Янг. – Припинення постачання американської зброї та техніки завдасть удару під дих Україні на полі бою, не лише поставивши під загрозу досягнення України, а й підвищивши ймовірність російських військових перемог".

Україна відчайдушно домагається додаткової допомоги Заходу, оскільки російські війська посилюють атаки взимку після сповільнення літнього контрнаступу ЗСУ.

Але Конгрес був паралізований впродовж кількох місяців через дії республіканської фракції. Зокрема, ультраправі законодавці-республіканці виступають проти будь-якої подальшої допомоги Києву у війні, яка тягнеться вже майже два роки.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що президент України Володимир Зеленський виступить у вівторок захищеним відеозв’язком на закритому брифінгу для сенаторів.

Шумер закликав усіх сенаторів бути присутніми на брифінгу, "щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні".

Спікер Джонсон, який обійняв посаду в жовтні після того, як його попередника усунули з посади через "заколот" правих республіканців, дуже стримано відповів на лист Білого дому.

"Адміністрація Байдена не змогла докладно відповісти на всі законні занепокоєння моєї конференції щодо відсутності чіткої стратегії в Україні", — заявив Джонсон у мережі X (колишній Twitter) у понеділок.

Джонсон також повторив звичні вже наполягання республіканців щодо прив’язки будь-якої допомоги Україні до змін у політиці США на південному кордоні з Мексикою, оскільки кількість мігрантів, які прибувають до США на цьому відтинку кордону, стрімко зростає.

Вважаючи Путіна і ХАМАС двома силами, які намагаються "знищити" сусідні демократії, Байден намагався пов’язати 61 мільярд доларів для України з 14 мільярдами доларів для Ізраїлю в пакеті допомоги, затвердити який він вимагає з жовтня, відокремивши питання фінансування безпеки кордону.

Зі свого боку Шумер сказав, що "суд історії буде справді суворим", якщо Конгрес не вживе необхідних заходів.

"Ви можете сперечатися, але Путін спостерігає. ХАМАС спостерігає. Іран, президент Сі, Північна Корея – всі наші противники, вони уважно спостерігають".

Лінія фронту в Україні незначно просунулась протягом останнього року, незважаючи на масований наступ цього літа українських сил, оснащених західною військовою технікою.

Після початку вторгнення Росії в лютому 2022 року Сполучені Штати вже виділили Україні 111 мільярдів доларів, включаючи 67 мільярдів на військові закупівлі, сказала Янг.

Європейські країни також наразі стикаються з проблемами в забезпеченні фінансування для України, оскільки тут вже відчувається певна втома від війни.

У Вашингтоні зростають побоювання, що Путіну може грати на руку та ситуація, яка, ймовірно, триватиме до президентських виборів у США наступного року, на яких можуть повторитися змагання 2020 року між Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом.

Опитування показують, що зростає кількість виборців, які вважають, що Сполучені Штати роблять занадто багато, допомагаючи Києву.

"Я думаю, що Путін не укладе перемир’я або значущий мир, поки не побачить результат наших виборів", — сказав журналістам минулого тижня один високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Чиновник не пояснив, чому саме він так думає, але багато хто вважає, що Москва очікує повернення Трампа, який неодноразово схвально висловлювався про російського президента та ставив під сумнів обґрунтованість допомоги Україні з боку США.