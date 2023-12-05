6-7 грудня у Вашингтоні проходить перша українсько-американська конференція з питань виробництва озброєння (Ukraine Defense Industrial Base Summit). Проведення заходу було погоджено президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом під час двосторонньої зустрічі у вересні 2023 року.

Про склад української делегації на конференції повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

До неї увійшли: міністр оборони Рустем Умєров, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин та заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Окрім цього, джерела Kyiv Post повідомили, що на заході буде присутній голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який перебуває з візитом у США з минулого тижня.

З американського боку у конференції візьмуть участь урядовці, державні діячі та представники промисловості Сполучених Штатів.

"Це безпрецедентний формат співпраці в галузі ВПК та стратегічних галузей промисловості", - наголосила Оксана Маркарова.

За словами дипломатки, в рамках візиту до США представники України також мають велику кількість зустрічей у Конгресі, з представниками Адміністрації президента США, Пентагону, Держдепу, Міністерства торгівлі, а також заходи по лінії аналітичних центрів і ЗМІ.

Нагадаємо, у вересні, за підсумками перемовин з американським колегою український лідер оголосив про "довгострокову домовленість" між США та Україною щодо спільного виробництва озброєння.

"...Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами - це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя", - розповідав Зеленський.

У середині листопада президент України розкрив певні деталі конференції у Вашингтоні, яка покликана стати продовженням вересневого Форуму оборонних індустрій, що проходив у Києві.

"Тепер - форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці. Я дякую Сполученим Штатам - і Президенту Байдену, і його команді, Конгресу - обом партіям, які підтримують нас. А також я хочу особливо відзначити американські оборонні компанії та партнерів у Європі - усіх, хто реально наповнює змістом захист свободи", - сказав він, наголосивши, що йдеться про цілком конкретні речі.