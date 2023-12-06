5 грудня Збройні сили України контратакували під Авдіївкою та досягли підтвердженого просування.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"На кадрах з геоприв'язкою, опублікованих 4 грудня, видно, що українські війська просунулися на схід від ділянки залізничної лінії північніше Авдіївського коксохімічного комбінату", - йдеться в огляді ISW.

Аналітики ISW також зазначають з посиланням на заяву українського військового спостерігача від 5 грудня, що українські війська контратакували північніше Авдіївського коксохімічного комбінату та змусили росіян відійти з двох передових позицій.

А російське джерело підтвердило, що українські воїни контратакують біля Степового та чинять тиск на російську оборону з боку Новокалинового.

Окрім цього, на геолокованих кадрах від 5 грудня видно, що напередодні російські війська просувалися вздовж ділянки залізниці північніше Авдіївського коксохімічного комбінату. А додаткові геолоковані кадри від 4 грудня показують, що росіяни також просунулися південніше Авдіївського сміттєзвалища.

У Генштабі ЗСУ, звоєю чергою, заявили, що в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області", - йдеться в дописі у Facebook.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили дронами по нафтобазі росіян в окупованому Луганську. Відстань від цілі до можливого місця пуску українських безпілотників складає близько сотні кілометрів.