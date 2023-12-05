У вівторок, 5 грудня представники Демократичної партії в Сенаті США оприлюднили пакет на близько 111 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє видання Hill.

У стислому викладі 167-сторінкового законопроєкту йдеться про те, що він передбачає понад 15 млрд дол. на підтримку України, включаючи такі сфери: військова підготовка, обмін розвідданими, збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування.

Документ також включає 10,6 млрд доларів допомоги для Ізраїлю, в тому числі 4 млрд дол. на протиракетну оборону та 1,2 млрд дол. - на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь".

У додадку до законопроєкту також йдеться про 43,6 млрд дол. на нарощування потужностей країни з виробництва зброї та боєприпасів, а також інвестиції в промислову базу підводних човнів та збільшення запасів.

У заяві, що супроводжує оприлюднення законопроекту, сенаторка від Демократичної партії Патті Мюррей наголосила на "необхідності надати підтримку Україні в цей ключовий момент, а також дати зрозуміти Путіну та іншим диктаторам, що вони не можуть просто перечекати Сполучені Штати."

"Сенаторам давно пора припинити прив’язувати партійні та екстремальні імміграційні пропозиції до загальних двопартійних доповнень" - закликала Мюррей.

Окрім цього, документ передбачає понад 5 млрд дол. на екстрене фінансування митної та прикордонної служби США, а також близько 2,3 млрд дол. - на екстрені витрати на імміграційну та митну службу США.

Очікується, що законопроєкт буде винесений на перше процедурне голосування в середу, оскільки демократи попереджають, що Україні бракує ресурсів на тлі триваючої війни з Росією. Втім, за даними видання, попереду складний шлях до затвердження, оскільки республіканці наполягають на більш радикальних пропозиціях щодо питань кордону.

Нагадаємо, вчора у 22:00 за київським часом президент Володимир Зеленський мав звернутись до американських сенаторів на закритому брифінгу в режимі захищеної відеоконференції. Однак, його включення в останній момент скасували з невідомих причин.