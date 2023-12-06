У День Збройних Сил України президент Володимир Зеленський записав відеопривітання українським воїнам, у якому наголосив, що для них є лише одне слово - "молодці" та лише одна емоція - вдячність.

Текст привітання оприлюднила прес-служба президента.

"І тільки одне побажання - перемогти. Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе, будьте собою. Я вітаю вас з Днем Збройних Сил України!", - сказав Зеленський.

У привітанні президент зазначив, що прямує до Стіни пам’яті нашим героям, які "віддали своє життя, аби не віддати України". Також він привітав незламних воїнів, чоловіків і жінок, які щодня боронять нашу державу.

"У нас є ті, хто довів і доводить: буде по-нашому. Доводить щоденно. Ті, хто б’ється за нашу свободу. На передовій, в окопах, танках, літаках. У всіх родах наших військ, у всіх наших бригадах. На нашому сході, нашому півдні, нашій півночі. По всій нашій Україні. Хто дає бій на фронті й боронить наші мирні регіони. І зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. Від Офісу Президента України йду, а не чужого гауляйтера", - продовжив Зеленський.

Глава держави підсумував, через що пройшов український народ, наголосивши, що алтернативи перемозі України немає.

"Попереду у нас - Європейська площа, де наші синьо-жовті прапори, а не триколори. Попереду - Володимирська гірка. На честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного царька. І такі миті навіюють чимало думок, робиш чимало висновків. Пригадуєш, що в нас позаду, і знаєш, що у нас попереду. Позаду – щоденна боротьба за тимчасово окуповані території. Попереду – їх визволення. А як інакше? Це наші землі, це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні. Позаду – дев’ять років і 651 день війни. Попереду – перемога. А як інакше? Хіба може бути альтернатива? Всі ми знаємо: ні", - заявив він.