Огляд:
- Повітряні сили збили бомбардувальник з ракетами, що прямував на Одещину
- Українські безпілотники підірвали нафтобазу в Криму, яка забезпечувала паливом військову машину Москви
- Внаслідок російських ударів знову загинули мирні мешканці житлових кварталів поблизу Херсона
- Зеленський заявив, що сім'ї Героїв України отримають квартири від держави
- Здобутки ЗСУ та російських військ на північ від Авдіївки
- ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра попри авіаудари
- Російські підрозділи відвоювали кілька позицій під Бахмутом, але дорогою ціною
Повітряні сили збили бомбардувальник Су-24, що прямував на Одещину
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram, що зенітна артилерія збила російський тактичний бомбардувальник Су-24 в районі острова Зміїний.
"Радий повідомити, що російський бомбардувальник Су-24М, який намагався завдати ракетно-авіаційного удару по півдню Одеської області під прикриттям винищувача Су-30СМ, був знищений в районі острова Зміїний", – написав Олещук.
Станом на цей тиждень, за офіційними даними Києва, з початку вторгнення були знищені 323 російські літаки.
Безпілотники вдарили по нафтобазі в Криму
У вівторок українські безпілотники завдали удару по нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Криму, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в силових структурах.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Цей об'єкт, який включає близько 30 нафтових резервуарів, постачає паливо московським військам.
Раніше безпілотники, запущені українськими спецслужбами, вивели з ладу радіолокаційні системи в селищі Багерове поблизу Керчі, а також зенітно-ракетні комплекси і вертолітний майданчик біля селища Стрілкове, також на узбережжі Азовського моря.
Крім того, минулими вихідними внаслідок ударів безпілотників був виведений з ладу склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Луганську. Як раніше повідомляли в Kyiv Post, Stratcom оприлюднив відеозапис удару 3 грудня, на якому зафіксовано гудіння БПЛА на тлі артилерійських обстрілів, а також пожежу в самому центрі паливного складу.
Зеленський заявив, що сім'ї Героїв України отримають квартири від держави
"Ми запускаємо нову спеціальну ініціативу для всіх Героїв України - їх 360 з початку повномасштабної війни", - написав президент Володимир Зеленський у вівторок у соціальних мережах. "Кожен воїн і сім'я воїна, якому посмертно присвоєно звання Героя України, отримає квартиру від держави. Не через роки, не колись, а вже зараз".
Внаслідок російського обстрілу на власному городі загинула жінка, ще двоє - у Херсоні
У вівторок в результаті обстрілу з лівого берега Дніпра загинули двоє цивільних у центрі Херсона, а також жінка на власному городі на околицях Білозерки.
"Вранці російська армія нещадно обстріляла центр Херсона. Окупанти вбили двох людей", – повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він опублікував світлини, на яких видно закривавлений тротуар.
Офіс Генерального прокурора України Андрія Костіна повідомив у Telegram подробиці загибелі людей у Білозерці.
"Близько 16:20 російські війська обстріляли село Білозерка, – йдеться у повідомленні. – Жінка отримала поранення, несумісні з життям, на городі біля свого будинку".
Ще кілька людей отримали поранення в результаті обстрілу театру в центрі міста.
While congress is bickering over political talking points so they have filler for their campaign ads nobody will ever watch, Russians are bombing and killing civilians. In Kherson, Russia fired S-300 into a theatre, burning down a humanitarian aid station. pic.twitter.com/HtiBrOdivA— Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) December 5, 2023
Alisa 5 years old, was wounded by russian shelling in Kherson...— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) December 5, 2023
Not because Ukrainians don't show the children wounded everyday that it mean there is nothing. pic.twitter.com/3Hx9hMSYOG
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
У вівторок як російські, так і українські підрозділи просунулися вперед навколо стратегічно важливого міста Авдіївка, причому обидві сторони зайняли нові позиції вздовж залізничної лінії неподалік критично важливого коксохімічного комбінату.
Опубліковані у вівторок геолокаційні кадри, схоже, свідчать про те, що російські війська просунулися вздовж ділянки залізничної лінії на північ від комбінату. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що додаткові кадри, зроблені напередодні, вказують на те, що московські війська також просунулись південніше Авдіївського терикону.
0:30-0:40— German_Observer (@GermanObserver1) December 4, 2023
Geolocation: 48.175838, 37.720252 Avdiivka
Russian soldier hit by FPV drone from the Omega national guard.@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/PitpYwHX5e
Тим часом, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки, зокрема: східніше Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від с. Бердичі (4 км на північ від Авдіївки); та поблизу с. Степове (3 км на північ від Авдіївки). У ЗСУ уточнили, що після короткої перерви російські війська відновили нанесення авіаударів штурмовиками Су-25 та гелікоптерами Ка-52 в районі Авдіївки.
ISW також відзначає геолокаційні кадри з понеділка, які вказують на те, що українські сили просунулися на схід від ділянки залізничної лінії на північ від коксохімічного заводу.
1-й штурмовий взвод РДК за допомогою БМП M2A2 «Bradley» та підкріплення від ЗСУ штурмують російські позиції поблизу АКХЗ, Донецька область.— EjShahid (@EjShahid) December 4, 2023
Location: Avdiivka Coke Plant, Donetsk Oblast, Ukraine
48.181518, 37.705946@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t.co/XJHz60d9tx pic.twitter.com/jpGECj5cS0
Оперативна ситуація на Дніпрі
According to Ukraine’s Southern Operational Command, the Russians conducted three airstrikes with 26 glide bombs around the Ukrainian foothold in Krynky over the course of the day on Tuesday.
However, Kyiv’s forces continued to maintain their positions on the left bank of the Dnipro River. While some Russian military bloggers claimed that the AFU “unsuccessfully attacked in the forest area near Krynky,” the ISW reported, one of them said that it could no longer be assessed that Ukrainian forces operating in the Kherson do not pose a threat to Russian positions.
Оперативна ситуація в Бахмуті
Судячи з повідомлень українських і російських джерел, які проаналізував ISW, російські війська, схоже, відбили кілька позицій навколо Бахмута, але ціною величезних втрат у живій силі і техніці, які швидко збільшувалися через застосування тактики “м'ясних штурмів”.
ISW цитує українського військового оглядача, який стверджував, що “підрозділи російського 331-го полку "ВДВ" вибили українських захисників з позиції східніше Богданівки, а підрозділи 11-ї бригади ВДВ відбили три позиції східніше Іванівського (6 км на захід від Бахмута)”.
У понеділок і вівторок російські джерела повідомляли, що російські підрозділи просунулись на західних околицях Бахмута, а один із російських блогерів написав у вівторок, що українські війська відійшли зі своїх позицій біля Кліщіївки.
Однак командир українського підрозділу, який діє в цьому районі, повідомив, що за час цих штурмових дій українські артилеристи і оператори дронів знищили “приблизно 80 відсотків російської техніки”.
Командир роти ударних БпАК 92-ї ОШБ ім. Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що росіяни кидають підрозділи “Шторм-Z” у “лобові атаки, в яких зазнають величезних втрат”, а більш професійні підрозділи, в тому “кадирівці”, проводять розвідки боєм, щоб виявити слабкі місця в українській обороні.
“Назад повертається дуже малий процент ворожої техніки”, – сказав Федоренко.
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