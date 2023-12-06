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Повітряні сили збили бомбардувальник з ракетами, що прямував на Одещину

Українські безпілотники підірвали нафтобазу в Криму, яка забезпечувала паливом військову машину Москви

Внаслідок російських ударів знову загинули мирні мешканці житлових кварталів поблизу Херсона

Зеленський заявив, що сім'ї Героїв України отримають квартири від держави

Здобутки ЗСУ та російських військ на північ від Авдіївки

ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра попри авіаудари

Російські підрозділи відвоювали кілька позицій під Бахмутом, але дорогою ціною

Повітряні сили збили бомбардувальник Су-24, що прямував на Одещину

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram, що зенітна артилерія збила російський тактичний бомбардувальник Су-24 в районі острова Зміїний.

"Радий повідомити, що російський бомбардувальник Су-24М, який намагався завдати ракетно-авіаційного удару по півдню Одеської області під прикриттям винищувача Су-30СМ, був знищений в районі острова Зміїний", – написав Олещук.

Станом на цей тиждень, за офіційними даними Києва, з початку вторгнення були знищені 323 російські літаки.

Безпілотники вдарили по нафтобазі в Криму

У вівторок українські безпілотники завдали удару по нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Криму, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в силових структурах.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Цей об'єкт, який включає близько 30 нафтових резервуарів, постачає паливо московським військам.

Раніше безпілотники, запущені українськими спецслужбами, вивели з ладу радіолокаційні системи в селищі Багерове поблизу Керчі, а також зенітно-ракетні комплекси і вертолітний майданчик біля селища Стрілкове, також на узбережжі Азовського моря.

Крім того, минулими вихідними внаслідок ударів безпілотників був виведений з ладу склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Луганську. Як раніше повідомляли в Kyiv Post, Stratcom оприлюднив відеозапис удару 3 грудня, на якому зафіксовано гудіння БПЛА на тлі артилерійських обстрілів, а також пожежу в самому центрі паливного складу.

Зеленський заявив, що сім'ї Героїв України отримають квартири від держави

"Ми запускаємо нову спеціальну ініціативу для всіх Героїв України - їх 360 з початку повномасштабної війни", - написав президент Володимир Зеленський у вівторок у соціальних мережах. "Кожен воїн і сім'я воїна, якому посмертно присвоєно звання Героя України, отримає квартиру від держави. Не через роки, не колись, а вже зараз".