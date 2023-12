While congress is bickering over political talking points so they have filler for their campaign ads nobody will ever watch, Russians are bombing and killing civilians. In Kherson, Russia fired S-300 into a theatre, burning down a humanitarian aid station. pic.twitter.com/HtiBrOdivA

Alisa 5 years old, was wounded by russian shelling in Kherson... Not because Ukrainians don't show the children wounded everyday that it mean there is nothing. pic.twitter.com/3Hx9hMSYOG

Оперативна ситуація на Дніпрі

According to Ukraine’s Southern Operational Command, the Russians conducted three airstrikes with 26 glide bombs around the Ukrainian foothold in Krynky over the course of the day on Tuesday.

However, Kyiv’s forces continued to maintain their positions on the left bank of the Dnipro River. While some Russian military bloggers claimed that the AFU “unsuccessfully attacked in the forest area near Krynky,” the ISW reported, one of them said that it could no longer be assessed that Ukrainian forces operating in the Kherson do not pose a threat to Russian positions.

Оперативна ситуація в Бахмуті

Судячи з повідомлень українських і російських джерел, які проаналізував ISW, російські війська, схоже, відбили кілька позицій навколо Бахмута, але ціною величезних втрат у живій силі і техніці, які швидко збільшувалися через застосування тактики “м'ясних штурмів”.

ISW цитує українського військового оглядача, який стверджував, що “підрозділи російського 331-го полку "ВДВ" вибили українських захисників з позиції східніше Богданівки, а підрозділи 11-ї бригади ВДВ відбили три позиції східніше Іванівського (6 км на захід від Бахмута)”.

У понеділок і вівторок російські джерела повідомляли, що російські підрозділи просунулись на західних околицях Бахмута, а один із російських блогерів написав у вівторок, що українські війська відійшли зі своїх позицій біля Кліщіївки.

Однак командир українського підрозділу, який діє в цьому районі, повідомив, що за час цих штурмових дій українські артилеристи і оператори дронів знищили “приблизно 80 відсотків російської техніки”.

Командир роти ударних БпАК 92-ї ОШБ ім. Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що росіяни кидають підрозділи “Шторм-Z” у “лобові атаки, в яких зазнають величезних втрат”, а більш професійні підрозділи, в тому “кадирівці”, проводять розвідки боєм, щоб виявити слабкі місця в українській обороні.

“Назад повертається дуже малий процент ворожої техніки”, – сказав Федоренко.