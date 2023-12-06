Одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області постраждала внаслідок кількох російських обстрілів вночі у вівторок, 6 грудня.

Про це інформує прес-служба ДТЕК Енерго.

У результаті обстрілу постраждалих немає, однак без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Пошкоджень зазнало обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення теплопостачання для мешканців.

У ДТЕК уточнили, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадаємо, росіяни обстріляли теплоелектростанцію на сході України, в результаті чого ціле місто залишилося без світла. В Укренерго тоді зауважили, що було знеструмлено місто поряд з електростанцією.