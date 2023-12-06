У переддень першого розгляду законопроекту на близько 111 мільярдів доларів, що включає фінансування підтримки України, президент США Джо Байден назвав перспективу припинення допомоги нашій державі "просто неправильною".

Про це пише видання The New York Times.

"Відмова підтримувати Україну - це просто абсолютне божевілля. Це суперечить інтересам США", - заявив американський лідер журналістам.

Байден пообіцяв, що Білий дім досягне позитивного рішення цього питання.

Нагадаємо, вчора демократи у Сенаті США оприлюднили новий законопроєкт на близько 111 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою.

Очікується, що вже сьогодні він буде винесений на перше процедурне голосування, оскільки демократи попереджають, що Україні бракує ресурсів в умовах триваючої війни з Росією.

Kyiv Post розбирався, що буде далі з об'єднаним пакетом допомоги США для України та Ізраїлю.