Як повідомляє російське медіа “Важные истории”, понад 100 родичів російських мобілізованих написали листи-звернення до Владіміра Путіна із закликом “розібратися з ознаками умисного знищення” мобілізованих під Авдіївкою, яку той вимагає взяти до своєї пресконференції Путіна 14 грудня.

Джерела Kyiv Post в українській розвідці підтвердили інформацію про кінцеві строки захоплення Авдіївки.

“Так, завдання максимум - це Новий рік, далі пресконференція. Треба ж якісь здобутки показувати”, - зазначило джерело в Головному управлінні розвідки Міністрества оборони України (ГУР МО).

Після початку активної фази наступу в листопаді російські командири кидають у бій поранених бійців, наказуючи їм "долікуватися в окопах", а поранених мобілізованих із так званої "ДНР" повторно кидають у “м'ясні штурми”.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

"25 листопада у них там на місці вийшов черговий указ, щоб легкі та середні поранені доліковувалися вже в окопах. "Денеерівських" взагалі не шкодують: збирають залишки - і знову в штурм”, - розповіла дружина одного російського мобілізованого.

“Чоловік каже, вони там по трупах ходять, ними просто все завалено”.

Також жінка російського солдата зазначила, що “результат якийсь потрібен”, і “усі навколо кажуть, що візьмемо Авдіївку, і далі - переговори”.

Як зазначають автори листа, мобілізовані понад 10 місяців живуть в окопах на передовій на відстані 700 метрів від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами.

Автори листів також зазначають, що у складі "штурмових бригад" під Авдіївкою перебувають військовослужбовці, які в середньому старші 40 років. Більшість із них не були у відпустці від початку мобілізації.

Нагадаємо, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області. Вже майже два місяці Росія без упину штурмує Авдіївку, але не досягла значних просувань.

Останнім часом серед російських військовослужбовців багато випадків відмови йти на штурм, оскільки солдати бачать дороги та лісосмуги, завалені трупами військових РФ. Тому кількість охочих здатися в полон серед російських військовослужбовців значно зросла, внаслідок чого Кремль запровадив нову тактику терору та залякування своєї армії.

Нещодавно були помічені випадки, коли Росія добиває своїх же поранених військовослужбовців дронами, аби ті не потрапили в український полон.

Втім, як пояснив у розмові з Kyiv Post представник ГУР Андрій Юсов, "як би ми ненавиділи російських окупантів та загарбників, звичайно поповнення російських полонених в українському полоні теж важливо, щоб прискорити повернення наших захисників і захисниць з російського полону".