Росія намагається покращити іранські дрони-камікадзе "Шахед", якими вона бʼє по Україні: у них почали використовувати українські SIM-картки з модемом 4G.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

З середини цього року, зауважує британська розвідка, Росія почала виробляти свої дрони, аналогічні іранським "шахедам". Зараз РФ намагається внести покращення в конструкцію дронів на основі досвіду експлуатації.

Наприкінці листопада стало відомо, що збитий БПЛА був оснащений українською SIM-карткою та модемом 4G.

"Ймовірно, це російська імпровізована модифікація, покликана покращити наведення в реальному часі з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації", - сказано у зведенні.

Британська розвідка звертає увагу на реальну можливість того, що Москва також намагається обійти українські засоби радіоелектронної боротьби. Деякі інші дрони-камікадзе російського виробництва, ймовірно, мають чорний колір, що ускладнює візуальне розпізнавання дронів, що наближаються, у нічний час.

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"Росія все частіше використовує дрони-камікадзе у великих нальотах, намагаючись обрушити українську ППО. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість із них", - констатують у британському міністерстві.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснював, що російські "шахеди" є складною ціллю для винищувачів, оскільки вони летять низько та повільно.

Нагадаємо, на початку грудня фахівець у галузі зв’язку, радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") повідомив, що РФ оновила дрони-камікадзе типу Shahed-136 і почала оснащувати їх термобаричною бойовою частиною. Він наголошував, що цей заряд може "уразити велику територію підстанцій чи складів".

Однак видання Defense Express із посиланням на власні джерела серед саперів, які досліджують та ліквідують бойові частини російського далекобійного озброєння, зазначило, що інформація щодо термобаричних бойових частин у цих ударних БПЛА Росії не підтвердилася.