ПАО "Укрзалізниця" відправила до Польщі перший контрейлерний потяг із вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща)", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів.

"Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу", - констатують в УЗ.

Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

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"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", - зауважили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, посли Латвії, Литви та Естонії у Польщі оголосили демарш польському уряду через блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. Такі дії поляків, на їхню думку, підривають здатність нашої держави протистояти повномасштабній агресії Росії.

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