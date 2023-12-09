Україна готує напрацювання на 2024 рік, які допоможуть звільнити тимчасово окупований Крим від російських військ.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

За його словами, попри відсутність потужного флоту, Україна змогла досягти успіхів у Чорному морі.

«Ми показали всьому світу, що можемо досягати успіху. Незважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 24-ий рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму», - зазначив очільник Міноборони.

Деталей він не повідомив.

Раніше Володимир Зеленський припустив, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас.

На думку президента, повернути жителів окупованих територій Донеччини та Луганщини ментально буде складніше, оскільки у регіоні десять років тривали бойові дії та була контактна лінія.