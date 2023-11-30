На думку президента України Володимира Зеленського, захоплений росіянами Крим, ймовірно, деокупувати буде легше, аніж Донбас.

Таку думку він висловив під час спілкування з миколаївськими студентами.

"Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Так може бути... Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть - буде дуже складно", - наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що повернути жителів окупованого Донбасу ментально буде складніше, оскільки в регіоні десять років тривали бойові дії, була контактна лінія. Також у регіоні багато сепаратизму, а частина людей пройшла війну.

"Стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить", - зауважив президент.

Він звернув увагу на те, що бойових дій у Криму не було.

"Тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована... Нам головне нас зберегти. Те, що в нас є, все інше обовʼязково повернеться", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Росія почала глушити GPS над Кримом, щоб захистити свої стратегічно важливі об'єкти від можливих українських атак.