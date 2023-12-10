З України до Польщі прибула партія вантажівок. Їх доставили залізницею.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Там зазначили, що українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.
Далі вантажівки самостійно поїдуть до пункту призначення.
Наступні відправлення планують зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.
В «Укрзалізниці» нагадали, що компанія організувала контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок між Україною та Польщею.
Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).
«Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland», - зазначили в відомстві.
8 грудня «Укрзалізниця» відправила до Польщі перший контрейлерний потяг із вантажівками.
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