З України до Польщі прибула партія вантажівок. Їх доставили залізницею. 

Про це повідомили в «Укрзалізниці». 

Там зазначили, що українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. 

Далі вантажівки самостійно поїдуть до пункту призначення. 

Наступні відправлення планують зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

В «Укрзалізниці» нагадали, що компанія організувала контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок між Україною та Польщею. 

Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

«Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland», - зазначили в відомстві. 

8 грудня «Укрзалізниця» відправила до Польщі перший контрейлерний потяг із вантажівками.

КиївПост
КиївПост
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