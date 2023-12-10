З України до Польщі прибула партія вантажівок. Їх доставили залізницею.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Там зазначили, що українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Далі вантажівки самостійно поїдуть до пункту призначення.

Наступні відправлення планують зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.