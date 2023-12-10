Під час візиту до Аргентини Володимир Зеленський зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
З лідером Парагваю Сантьяго Пеньєю обговорили шляхи розвитку торгівлі між країнами. Володимир Зеленський розповів про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.
«Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру», - зазначив Президент України.
Під час переговорів із Президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна-Латинська Америка.
Український президент сподівається, що Уругвай візьме участь в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, де планують обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.
З Президентом Еквадору Даніелем Нобоа українська делегація обговорила можливості розвитку двосторонньої співпраці у безпековій сфері, диджиталізації та торгівлі сільськогосподарською продукцією.
«Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію», - зазначив Володимир Зеленський.
Президенти України та Еквадору.
Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, аби має взяти участь в інавгурації президента Хав’єра Мілея.
По дорозі в Південну Америку, український президент зустрівся з прем’єром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою.
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