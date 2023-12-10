Під час візиту до Аргентини Володимир Зеленський зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. 

З лідером Парагваю Сантьяго Пеньєю обговорили шляхи розвитку торгівлі між країнами. Володимир Зеленський розповів про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. 

«Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру», - зазначив Президент України.

Під час переговорів із Президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. 

Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна-Латинська Америка. 

Український президент сподівається, що Уругвай візьме участь в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, де планують обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру. 

З Президентом Еквадору Даніелем Нобоа українська делегація обговорила можливості розвитку двосторонньої співпраці у безпековій сфері, диджиталізації та торгівлі сільськогосподарською продукцією. 

«Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу й демократію», - зазначив Володимир Зеленський.

Президенти України та Еквадору.

Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, аби має взяти участь в інавгурації президента Хав’єра Мілея.

По дорозі в Південну Америку, український президент зустрівся з прем’єром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. 

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