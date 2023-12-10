Під час візиту до Аргентини Володимир Зеленський зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

З лідером Парагваю Сантьяго Пеньєю обговорили шляхи розвитку торгівлі між країнами. Володимир Зеленський розповів про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.

«Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру», - зазначив Президент України.

Під час переговорів із Президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна-Латинська Америка.

Український президент сподівається, що Уругвай візьме участь в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, де планують обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.