“Окрім такої параної, є інформація про проблеми зі здоров'ям та підтверджені факти використання технологій двійників ”, - зазначив Андрій Юсов.

Представник української розвідки Андрій Юсов пояснив Kyiv Post, що насправді Путіна занурили в таку собі параноїдальну закриту капсулу, і “це зокрема робота Патрушева і російських спецслужб, які давно почали пояснювати президенту РФ, що навколо вороги”.

Як зазначають дослідники, на 43% зустрічей (224 від загальної кількості) добре видно, що президент так чи інакше тримається на дистанції від своїх співрозмовників. Також часто Путін проводить багато заходів саме по відеозв'язку, пояснюючи це тим, що хоче вберегти себе від коронавірусу.

Путін все більше відгороджується не лише від свого народу, а й від свого оточення. Російське медіа “Проект” провело власне дослідження того, як президент Росії Владімір Путін буквально відгородився від зовнішнього світу.

Українська розвідка також помітила невластиву Путіну поведінку, коли помітно, що використовується його двійник.

“Використовується схожа людина, але явно не така цінна для російських спецслужб. Наприклад, коли під час візиту на окупованих територіях він начебто спілкувався спокійно з місцевим мешканцями, та виходить з якогось автомобіля, яким до цього ніколи не користувався, - розповів розвідник. - Навколо посади російського президента панує параноя!”.

Наприклад, у червні 2023 року, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Путін буквально відгородився від усіх, побудуваши паркан навколо сцени. Ця невисока конструкція навряд чи мала хоч якийсь сенс із погляду боротьби з епідемією - скоріше, вона слугувала попередженням, щоб відібрані й багаторазово перевірені гості навіть не думали наблизитися до президента.

Паркан на Східному економічному форумі, вересень 2023 року. Фото: Проект

Як повідомляють журналісти, "паркан" було добре видно також у вересні, коли Путін на кілька днів вирушив на Далекий Схід і, крім іншого, побував на засіданні Східного економічного форуму. Перед цим форумом російський президент відвідав суднобудівний комплекс “Звезда”. Тоді Путін разом із чиновниками пройшов повністю порожніми приміщеннями виробництва.

“А з настанням повної темряви вийшов на вулицю - виступати перед працівниками, яких ще засвітла вишикували в шеренги. Але свіже приморське повітря і невелика відстань не здалися Путіну достатнім захистом - працівників вишикували за понад 10 метрів від Путіна”, - йдеться у звіті журналістів-розслідувачів.

Тоді Кремль вирішив не встановлювати паркан між працівниками підприємства і Путіним, який був би дуже помітним на фото, а лише накреслити червону лінію, яку не можна було перетинати.

На фото "президент" виступає на церемонії іменування арктичного танкера-газовоза "Олексій Косигін" і танкера-човника "Валентин Пікуль". Фото: Проект.

Дивності Путіна на цьому не закінчились, і вже на економічному форумі він вирішив поспілкуватися з модераторами основних сесій. Втім дискусії в одному приміщенні з співрозмовниками неприпустимі для Владіміра Путіна.

Він сів у невеликій кімнаті, де, крім нього, був лише віце-прем'єр Юрій Трутнєв, який супроводжував його всю поїздку, а також невеликий телевізор із камерою, який знадобився, щоб виводити по відеозвязку модераторів із сусідньої кімнати.

Владімір Путін спілкується з модераторами основних сесій. 12 вересня 2023 року

Путін також любить і порожні храми та церкви, що здивувало навіть його колегу, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який під час зустрічі 23 липня в Петербурзі запитав: “Але сюди ж і звичайні люди приходять?”.

“Дивуватися були підстави - до церкви не пустили жодної випадкової людини. В останню мить до храму навіть не дозволили увійти молодій парі, у якої на цей самий час було заплановане вінчання”, - йдеться у розслідуванні журналістів.

Владімір Путін у порожньому храмі Нікольського морського собору в Кронштадті. 23 липня 2023 року. Фото: Проект.

Українська розвідка в розмові з Kyiv Post вкотре нагадала, що Путін, безумовно, - їхня “ціль полювання з точки зору притягнення його до відповідальності та участі в міжнародному трибуналі”.

“Завдання, яке має бути виконане”, - сказав представник розвідки.

Втім, інші подробиці стосовно ліквідації та полювання ГУР за президентом Російської Федерації Владіміром Путіним розвідка поки що не розголошує.