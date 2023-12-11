Близько 4 ранку 11 грудня російські війська вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил України.

"Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - з Брянської області рф. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - йдеться у дописі Повітряних сил у Telegram.

В результаті роботи ППО уламки російських ракет впали в Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

"Четверо людей - всі дорослі - постраждали у Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці", - повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, у Дарницькому районі уламок ворожої ракети пошкодив недобудовану будівлю - пожежу оперативно загасили. Ще один уламок ракети виявили на території складу-магазину: минулося без пожежі та пошкоджень будівлі.

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У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) уточнили, що всі четверо постраждалих - мешканці мікрорайону Бортничі.

"Чоловік 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці. Троє жінок - 1963, 1990 та 1992 р.н. - у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці", - розповіли у КМВА, показавши фото влучань у приватному секторі.

Разом з тим, у Голосіївському районі інформація від мешканців про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася, додав Кличко.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому повітряну тривогу у Києві оголосили паралельно з роботою українських ППО. За його словами, "інколи менше хвилини польоту ракети до самого влучання", оскільки пуски відбуваються з окупованих територій і відстань дуже мала.

Ігнат також наголосив, що наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.

"...Тип уточнюється. Це значення особливого не має, коли всі цілі збиті. Але тим фахівцям, які зараз документують чергові злочини РФ, це зробити непросто, бо ракети, які знищуються у повітрі, вибухають і розлітаються на шматки, які потім горять. Ідентифікувати можна краще за все за двигунами, які в тих ракетах. Тому треба дочекатись висновків. Які саме були ракети: балістичні Іскандер-М, або зенітні керовані ракети С-400", - сказав речник.

Нагадаємо, російські війська зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та знову почали залучати авіацію, повідомив командувач Олександр Тарнавський.