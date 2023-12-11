10 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Аргентини, в ході якого долучився до інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Окрім цього, в Аргентині він особисто поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні.

"На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто - і зрозуміло, що про наші, європейські справи", - заявив Зеленський.

Кадри короткого спілкування українського президента з угорським прем'єром опублікував Youtube-канал Сенату Аргентини. 

Деталі цієї розмови обидві сторони не повідомляють. Зустріч Зеленського та Орбана відбулася напередодні голосування лідерів Європейського союзу за відкриття перемовин з Україною щодо членства, яке намагається заблокувати угорський уряд.

Нагадаємо, 6 грудня правляча партія Угорщини “Фідес” на чолі з Орбаном внесла на розгляд угорського парламенту резолюцію з закликом не підтримувати відкриття переговорів з нашою державою.

Окрім цього, минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем'єра до Парижа для пошуку компромісу напередодні голосування за відкриття переговорів з Україною.

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