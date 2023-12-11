10 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Аргентини, в ході якого долучився до інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Окрім цього, в Аргентині він особисто поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні.

"На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто - і зрозуміло, що про наші, європейські справи", - заявив Зеленський.

Кадри короткого спілкування українського президента з угорським прем'єром опублікував Youtube-канал Сенату Аргентини.