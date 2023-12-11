Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують наступати на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це він написав у Telegram.

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка", - зауважив Сирський.

Водночас командувач наголошує, що росіяни зазнають значних втрати у живій силі, тому почали перекидати в цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.

Активні наступальні дії російські війська здійснюють і на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та Сіверськ.

На Лиманському напрямку РФ наступає, щоб витіснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

"Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів", - вказує генерал.

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Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Значні зусилля Росія зосереджує на Бахмутському напрямку північніше та західніше Бахмута. Для штурмових дій вона використовує повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотострілецької бригади Північного флоту.

"Попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі", - наголошує командувач Сухопутними військами.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку російські війська вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. У результаті роботи ППО уламки російських ракет впали в Дарницькому та Голосіївському районах Києва, постраждали четверо людей.

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