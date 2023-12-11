11 грудня у Брюсселі стартувало засідання Ради Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів блоку, у якому бере участь Дмитро Кулеба. На полях заходу український топ-дипломат вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії матиме особисту зустріч з угорським колегою Петером Сійярто.

Про це він повідомив напередодні засідання у Брюсселі.

"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч від початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти та використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", - сказав Кулеба, висловивши нерозуміння продовження блокування з боку Будапешта.

А щодо закидів угорської сторони про корумпованість України топ-дипломат заявив: "Ми знаємо, звідки взявся цей наратив, це крилата фраза, не підкріплена фактами".

Очільник українського МЗС наголосив на катастрофічних наслідках, зокрема і для самого ЄС, якщо лідери блоку не зможуть ухвалити рішення про відкриття перемовин з Україною щодо членства через блокування з боку Угорщини.

"Я думаю, що ставки дуже високі і для України, і для ЄС. Для українського народу це буде вкрай демотиваційне рішення, але й для Євросоюзу це буде сигналом до стримування у сфері розширення... Я не маю жодного сумніву, що процес розширення триватиме, Україна буде членом ЄС... Я прибув сюди з чітким посланням про готовність України зробити домашнє завдання, щоб розпочати переговори про вступ та рухатися до членства в ЄС. Ми також очікуємо, що Євросоюз ухвалить рішення, яке оцінить зусилля, докладені Україною, і надасть моїй країні можливість розпочати переговори про вступ", - розповів дипломат про очікування Києва від засідання.

За його словами, у порядку денному майбутнього "складного" засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі, будуть "чотири конкретні питання" щодо України:

старт перемовин щодо євроінтеграції;

довгострокової програми підтримки України на 2024-2027 роки;

фінансування військової допомоги для нашої держави;

запровадження 12-го пакета санкцій проти РФ.

На питання журналістів щодо особистої розмови президента Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Орбана в Аргентині, Кулеба відповів: "Я не був присутній на цій короткій розмові й не можу поділитися з вами атмосферою".

Нагадаємо, минулого пленарного тижня Верховна Рада ухвалила зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи. Після виконання всіх семи рекомендацій Єврокомісії українські парламентарі виступили зі зверненням до урядів країн ЄС, у якому закликали розпочати з Україною переговори щодо членства.

На тлі рекомендації Єврокомісії розпочати з Україною перемовини щодо вступу в ЄС особливу увагу на права нацменшин в Україні звернула одна з країн Євросоюзу - Угорщина.

При цьому, за словами віцепрем'єрки Стефанішиної, Будапешт політично не зацікавлений в остаточному вирішенні цього питання, а Київ не робитиме винятків для жодної нацменшини.