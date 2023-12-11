Центральний виборчий комітет (ЦВК) Росії вирішив провести вибори президента на окупованих українських територіях у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

Рішення було прийняте нібито одноголосно на засіданні комітету 11 грудня. Повідомляється, що заступник голови ЦВК Ніколай Булаєв на цьому засіданні нагадав, що у вересні 2023 року в єдиний день голосування на окупованих територіях України пройшли вибори органів законодавчої та муніципальної влади.

"Всі сторони консультацій вважають за можливе проведення виборів на території даних суб'єктів Російської Федерації", - стверджується в заяві.

Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування на окупованих територіях буде незаконним і нікчемним, адже є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права.