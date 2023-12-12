У середу, 13 грудня Палата представників США на чолі зі спікером-республіканцем Майком Джонсоном планує проголосувати за офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це пише Reuters з посиланням на помічника керівництва Республіканської партії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив плани щодо голосування у четвер минулого тижня на закритій зустрічі, розповів виданню один із членів Палати представників на умовах анонімності. Розгляд цього питання призначили саме на 13 грудня, оскільки уже 14 грудня Палата йде на різдвяні канікули, які триватимуть понад три тижні.

Республіканці у Палаті представників звинувачують президента Байдена та його родину у неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень, до прийняття яких він був причетний як віце-президент за президентства Барака Обами у 2009-2017 роках.

Окрім цього, конгресмени від Республіканської партії звинувачують міністерство юстиції США у неналежному втручанні в розслідування щодо сина американського лідера - бізнесмена Хантера Байдена. Відомство, своєю чергою, заперечує правопорушення.

Напередодні конгресмен від Республіканської партії Келлі Армстронг представив 14-сторінкову резолюцію, яка дозволить членам Палати представників проголосувати за формалізацію розслідування.

Тим часом республіканці у Палаті представників досі не змогли надати докази зв'язку дій Байдена як віце-президента з бізнесом його сина. І, малоймовірно, що Сенат, де демократи мають незначну більшість, підтримає процедуру імпічменту президента, якщо Палаті вдастся ухвалити відповідне рішення.

Конгресмен-республіканець Байрон Дональдс, член одного з трьох комітетів, які відповідають за розслідування щодо імпічменту Байдена, очікує, що воно буде завершено протягом наступних двох місяців. А Палата представників планує напрацювати відповідні процедури орієнтовно навесні.

Нагадаємо, лідери обох партій у Сенаті США запросили Зеленського виступити на їхньому засіданні в рамках його візиту до США. Окрім цього, 12 грудня президент України у Вашингтоні зустрінеться з американським колегою Джо Байденом та спікером Палати представників Майком Джонсоном.