Українські військові відбили в росіян один із териконів у межах Горлівки Донецької області та захопили позиції противника.

Про це в Telegram-каналі повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор", - повідомив голова держави.

Видання Liga.net припускає, що йдеться про терикон шахти "Гагаріна" на західній околиці Горлівки.

Терикон позначений жовтим контуром. Фото: Liga.net (Карта: googlemaps.com)

Ще кілька тижнів тому українські медіа та російські пропагандисти писали про те, що Силам оборони України вдалося взяти позиції в Горлівці, однак офіційного підтвердження цьому не було.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

На відео, яке поширив Зеленський, пʼять полонених росіян, очі яких перемотані скотчем, називають свої імена і номер частини та стверджують, що їх взяли в полон саме на териконі. Переважна більшість із них - з військової частини 52892.

Наприкінці ролику двоє українських військових вітають із Днем Сухопутних сил: "Позаду нас наша, українська Горлівка, наш Донецьк! Донбас - це Україна. Слава ЗСУ!". Інший військовий додає, що прапор гарно майорить, і "скоро такий над Горлівкою буде".

Місто в Донецькій області окуповане росіянами з 2014 року.

Чому це важливо?

Український військовий, з яким поспілкувався Kyiv Post на умовах анонімності, наголосив, що важливим елементом військової тактики є зайняття геодезичних висот на полі бою.

"Це сприяє розширенню радіогоризонту для роботи засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, дозволяє збільшити контроль місцевості шляхом візуального спостереження, розширює можливості роботи засобів БПЛА розвідувальної та ударної функції", - сказав співрозмовник.

Він зауважив, що зайняття висот особливо допомагає для успішної роботи засобів підтримки вогню - мінометів, гранатометів та протитанкових ракетних комплексів - та сприяє підтримці високого бойового духу в особового складу.

У цьому контексті слід зауважити, що ще 24 вересня ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка. Це важливий логістичний маршрут російських військ на Бахмутському напрямку і так звані "ворота в Донецьк". До траси діставав вогнеметний вогонь та бойові дрони. Українські війська намагалися перерізати інші траси та не дати змогу росіянам пересуватись ними.