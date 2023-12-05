У понеділок, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський розпочне офіційний візит до Вашингтону, під час якого може виступити на засіданні Сенату США. Відповідне запрошення він отримав від лідера більшості в Сенаті, демократа Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла.

Про це повідомляє CNN з посиланням на помічника керівництва Сенату.

В рамках робочої поїздки українського лідера до США на вівторок, 12 грудня також запланована його особиста зустріч з американським колегою Джо Байденом.

"Президент Байден запросив президента Зеленського на зустріч до Білого дому у вівторок 12 грудня, щоб наголосити на непохитному зобов'язанні у підтримці українського народу під час захисту від брутальної російської агресії. Лідери обговорять термінові потреби України та життєву необхідність продовження підтримки США у цей критичний момент", - повідомляє пресслужба Білого дому.

Окрім цього, український президент зустрінеться зі спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, який може не підтримати об'єднаний пакет мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю, Тайваню та фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, під час візиту до Аргентини президент Зеленський мав особисту коротку розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про "європейські справи".

Минулого тижня президент України мав виступити зі зверненням до американських сенаторів на закритому брифінгу в режимі захищеної відеоконференції. Втім, його включення в останній момент було скасоване.