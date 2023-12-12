Служба безпеки України оголосила про відкриття кримінального провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар". Одна із версій, яку наразі вивчають слідчі СБУ - за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.

Справа була відкрита за вісьмома статтями Кримінального кодексу України, зокрема: несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем (ст. 361), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110); державна зрада (ст. 111), планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни (ст. 437).

З моменту виникнення інциденту у офісах компанії працює оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

Близько 14:00 директор "Київстару" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів поки що остаточно незрозумілі.